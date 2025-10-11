Pallanuoto, il TeLiMar vince anche al debutto casalingo di Serie A1

Battuta la Training Academy Olympic Roma

Vittoria anche al debutto casalingo per il TeLiMar che, nella seconda giornata del campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto, batte la Training Academy Olympic Roma con il risultato di 8-6 al termine di una gara combattuta e nervosa, decisa nel finale grazie alle reti di Muscat e Giliberti.

Alla piscina comunale “Pietro Giliberti” di Terrasini, Dopo un avvio contratto e una prima metà di match in equilibrio, i padroni di casa trovano il guizzo giusto negli ultimi minuti, con Massaro protagonista tra i pali e Saveljic autore di una tripletta, come il maltese. Il prossimo appuntamento per il Club dell’Addaura è la trasferta di Brescia di sabato prossimo, contro una delle contendenti al titolo.

Per Gu Baldineti, tecnico dei siciliani, “è stata una partita complicata, iniziata con molta tensione e poca lucidità. Siamo partiti contratti, timorosi, e non siamo riusciti a imporre il nostro ritmo né a gestire le fasi di gioco come avevamo preparato. L’Olympic ha fatto una buona gara difensiva, con un De Michelis in grande forma, ma anche Massaro ha risposto con parate decisive”.

“Nel finale – prosegue il tecnico ligure – siamo riusciti a sfruttare meglio le occasioni e a portare a casa una vittoria importante, frutto di una prova corale. Saveljic e Muscat hanno dato un contributo fondamentale, ma tutti hanno fatto la loro parte. Dobbiamo ancora lavorare sugli automatismi e sulla gestione dei momenti difficili, perché oggi abbiamo giocato più individualmente che di squadra. L’esordio casalingo davanti al nostro pubblico ci ha dato emozione e pressione, ma è stato bello rompere il ghiaccio. Ora analizzeremo la gara e continueremo a crescere, con l’obiettivo di migliorare il gioco e confermare i risultati”, ha concluso l’allenatore.