Pallanuoto, il TeLiMar espugna Valco San Paolo: 13-10 contro Roma

Vittoria in rimonta contro la Training Academy Olympic

Ancora una vittoria per il TeLiMar, che nella seconda giornata del girone di ritorno di Serie A1 maschile di pallanuoto, al Centro Federale di Valco San Paolo di Roma, batte in rimonta la Training Academy Olympic per 10-13, al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena.

Dopo un avvio complicato e il -3 nel terzo periodo, il Club dell’Addaura ribalta tutto con un parziale travolgente firmato da Muscat, Saveljic e Lo Cascio. Decisive anche le parate di Massaro, che neutralizza un rigore e guida la difesa nei momenti più delicati. Nell’ultimo quarto i palermitani allungano con ordine e lucidità, resistendo al tentativo di rientro dei capitolini. Una vittoria pesante in chiave salvezza e di grande valore morale, in vista della più che complicata sfida casalinga di sabato prossimo ai leoni dell’AN Brescia.

“Siamo partiti un po’ contratti, soprattutto nella fase offensiva – spiega a caldo l’allenatore dei palermitani Ivano Quartuccio – e non abbiamo fatto bene ciò che avevamo preparato. Nel terzo e quarto tempo, però, i ragazzi hanno risposto benissimo, mantenendo quella solidità mentale che ci ha permesso di piazzare un parziale importante”.

“In quei minuti abbiamo fatto esattamente ciò che ci eravamo detti in settimana, ossia massima attenzione in attacco, portando l’azione fino in fondo, e grande cura delle letture difensive. È una bella vittoria. Ci godiamo questi due giorni, ma il campionato è ancora lungo e dobbiamo continuare a lavorare, ha concluso il coach del TeLiMar.