Pallanuoto, TeLiMar già attivo sul mercato: ingaggiato Luka Bajic

Atleta polivalente classe 2000

A tre partite dal termine del Round Scudetto di Serie A1 maschile di pallanuoto, la cui classifica finale determinerà gli abbinamenti per la fase di semifinali e finali playoff, il TeLiMar Palermo è già attivo sul mercato. Dopo aver già ufficializzato il rinnovo del contratto per altre due stagioni di Gu Baldineti, che guiderà il club dell’Addaura fino al 2026, il presidente Marcello Giliberti ingaggia – con contratto biennale – il croato Luka Bajic.

Alteta polivalente classe 2000, è cresciuto nella Mladost di Zagabria e ha già fatto un’esperienza nel Campionato di A1 Italiano nel 2022, nelle file dell’Anzio Waterpolis. Bajic vanta diverse presenze nelle categorie giovanili nazionali della Croazia. Trasferitosi nel 2015 dal Lugano alla Mladost, nel suo palmares c’è il titolo di Campione del mondo Under 18, vinto nel 2016 a Podgorica (MNE) con la nazionale croata.

Per quanto riguarda i trofei di club, con la Mladost ha conquistato due Leghe Adriatiche nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020, due Coppe di Croazia nel 2019/2020 e nel 2020/2021, quando è arrivato anche lo Scudetto.

Bajic: “Orgoglioso di far parte del TeLiMar”

Queste le dichiarazioni rilasciate al club dell’Addaura da Luka Bajic, nuovo acquisto del TeLiMar: “Sono orgoglioso di poter entrare a fare parte di una squadra rinomata come il TeLiMar Palermo! Sicuramente mi impegnerò al massimo per cercare di soddisfare le aspettative del presidente Giliberti e dell’allenatore Baldineti, che hanno voluto con grande determinazione avermi a Palermo, e desidero fortemente contribuire al raggiungimento dei risultati che la società si sta prefissando per il prossimo biennio. Non vedo l’ora di cominciare. Ringrazio ancora il TeLiMar, in tutte le sue componenti, per avermi dato quest’opportunità. Ricambierò sicuramente la fiducia riposta in me”.



Gu Baldineti, allenatore TeLiMar, aggiunge: “Luka è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Tentai di portarlo alla Bpm Sport management. Lui allora era giovanissimo, giocava in Svizzera, col papà allenatore. Poi Luka tornò in Croazia nel Mladost. È un giocatore polivalente, che può giocare al centro e da difensore del centro. È dotato di un gran tiro e un ottimo nuoto. Un eccellente acquisto per la nostra società, essendo un giocatore giovane di prospettiva”.

Giliberti: “Ci sarà di grandissimo aiuto”

Marcello Giliberti, presidente TeLiMar, spiega la mossa di mercato: “Con il campionato ancora in corso, in cui abbiamo sempre più consolidato il nostro standard di alta classifica, cristallizzandoci fra le prime quattro/sei squadre d’Italia, guardiamo avanti. Su indicazione di coach Baldineti, abbiamo ingaggiato con un contratto biennale questo prestante giocatore polivalente croato. Siamo certi ci sarà di grandissimo aiuto per l’ulteriore crescita del gruppo. Consapevoli anche del fatto che il bravo Luka, in quanto giovane, ha ancora buoni margini di miglioramento che lo potranno portare a diventare un titolare della nazionale croata”.

“Con Baldineti siamo convinti che questo nuovo acquisto potrà rivelarsi utilissimo per tutto il nostro intero asse centrale. Si andrà ad adattare velocemente agli schemi tecnico-tattici a lui tanto cari, avendo caratteristiche perfettamente idonee, quali la velocità, la prestanza fisica e la visione di gioco, per interpretarli al meglio. Siamo stati bravi e veloci. E siamo sicuri di aver perfezionato un’ottima operazione di medio termine.”.