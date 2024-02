Pallavolo, Messina torna al successo e si riprende il terzo posto in classifica

Vittoria in quattro set contro Macerata al "PalaRescifina"

MESSINA – Quarto turno di andata della Pool Promozione di Serie A2 di pallavolo femminile e ritorno al successo per le ragazze di coach Bonafede. Davanti al pubblico del “PalaRescifina”, le messinesi tornano alla vittoria (3-1) superando la Cbf Balducci Hr Macerata.

Vittoria in quattro set per le ragazze dell’Akademia Sant’Anna – Città di Messina che, dopo aver vinto con largo margine il primo, perso con ampio distacco il secondo, sono costrette ad inseguire nel terzo parziale per poi aggiudicarselo ai vantaggi. Nella quarta e decisiva frazione, dopo un iniziale equilibrio, le messinesi riescono a conquistare un vantaggio gradualmente crescente che riusciranno a tenere fino alla fine dell’incontro. La vittoria piena consente a Messina di riprendersi la terza posizione staccando di tre lunghezze in classifica proprio le marchigiane.

Nel corso della conferenza stampa post-gara, il coach di Messina Fabio Bonafede ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “È stata una bella gara contro una squadra molto forte. La non prestazione di San Giovanni può capitare ma ha lasciato il segno. Le ragazze ci tengono a ciò che fanno e il loro scoramento era tanto. Abbiamo fatto il primo set migliore di tutta la stagione. Giocare in casa per noi è speciale; ci teniamo che la gente sia orgogliosa di noi. Sono convinto che quella di San Giovanni può essere una sconfitta salutare, giocheremo molte altre partite e mi aspetto che la squadra sia sempre all’altezza della situazione. Noi siamo onesti ci proveremo fino alla fine ma non siamo costruiti per andare in A1, questo percorso va oltre le nostre possibilità e le ragazze rispondono bene. Ora ci godiamo il meritato riposo”.