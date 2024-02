Pallavolo, Messina vince anche il secondo turno della Pool Promozione

Successo in rimonta contro Cremona per le siciliane

Nel secondo turno di andata della Pool Promozione di Serie A2 di pallavolo femminile, arriva il successo esterno (1-3) per l’Akademia Sant’Anna – Città di Messina, che batte Cremona e la scavalca in classifica. In attesa delle gare della domenica (4 febbraio), le messinesi si trovano al secondo posto dietro la capolista Perugia.

Inizio complicato per le ospiti che non riescono a giocare sui soliti ritmi e subiscono la sorpresa Cremona. Perso il primo parziale, le ragazze di Bonafede ritrovano il solito smalto delle migliori prestazioni e lentamente, con carattere e aggressività, riprendono il controllo del match riequilibrando la contesa con il successo riportato nel secondo set. Nel successivo parziale, Cremona subisce la maggiore determinazione avversaria, cedendo con un punteggio basso, per poi tornare a giocare alla pari nel quarto e decisivo parziale. Messina attende per l’intero sviluppo del set le avversarie per poi chiudere in anticipo la contesa con un guizzo decisivo.

Nel post-gara, le dichiarazioni della schiacciatrice messinese Aurora Rossetto: “Sicuramente ci aspettavamo una partita molto difficile per il fatto di giocare fuori casa ma anche perché nella Pool Promozione inevitabilmente il livello si alza. All’inizio siamo partite un po’ contratte e non siamo riuscite a bloccarle su ciò che in realtà avevamo visto a video. Poi, sistemandoci e mettendo aggressività in campo, siamo riuscite a svoltarla fino a portarla a casa. Sono molto contenta e siamo tutte felici anche per la stagione disputata fino ad oggi. E’ giusto pensare partita dopo partita perché il percorso è ancora molto lungo”.