Pallavolo, l’Akademia Sant’Anna Messina presenta lo staff tecnico

Si prepara la prossima stagione di Serie A2

MESSINA – Dopo l’head coach Bonafede, i vertici societari di Akademia Sant’Anna – Città di Messina hanno scelto di rinnovare l’accordo anche con il suo staff tecnico. Sarà ancora Flavio Ferrara il secondo allenatore del club, mentre Daniele Cesareo continuerà a ricoprire l’incarico di assistente allenatore e scoutman.

Trovata nuovamente l’intesa anche con il preparatore atletico Paolo Santorum. Chiudono il cerchio la conferma di Susanna Sorrenti quale addetto alle rilevazioni statistiche e la new entry Davide Arena come collaboratore. Non ci sarà, invece, l’assistente tecnico Fortunato Micalizzi. Questo, dunque, lo staff tecnico del club messinese per la prossima stagione.

“Nell’ultima stagione ho raccolto tante soddisfazioni, sia di squadra che personali – spiega Flavio Ferrara ai microfoni del club -. L’obiettivo era quello di alzare l’asticella rapportandomi con un livello sempre più alto. Sono riuscito a rispondere velocemente a quanto richiesto dall’allenatore; questo è stato possibile anche grazie all’ambiente serio, professionale e familiare di Akademia in cui si sta bene e si lavora tanto. La nostra mentalità ci consentirà di raggiungere prestigiosi obiettivi. Ringrazio della fiducia la società e il nostro coach, Fabio Bonafede”.

“Quando il presidente mi ha chiamato per la prima volta – aggiunge anche Cesareo – Akademia era in B2. Avevo altre offerte dalla B1 ma era chiaro che si voleva arrivare lontano. Ho accettato senza indugi; tempo e risultati mi hanno dato ragione. Questo sarà il mio sesto anno con la società che ormai considero parte di me. Sarà un nuovo inizio da vivere con tutto lo staff; c’è grande entusiasmo. Cercheremo di raggiungere gli obiettivi societari prefissati”.