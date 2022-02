Pallcanestro Trapani: i granata al cardiopalma vincono 68-66

Tra i singoli emergono i 25 punti realizzati da Wiggs, ma è dalla difesa che la formazione di Parente ha costruito il proprio successo

TRAPANI – Importantissima vittoria per la 2B Control Trapani che, al PalaConad, ha sconfitto la Bakery Piacenza con il risultato finale 68-66. Un successo tutto cuore per la formazione granata, capace di ribaltare un match che nei primi due quarti sembrava indirizzato verso Piacenza. Nel terzo quarto, però, i padroni di casa hanno piazzato un importante parziale di 13 a 0 che ha riaperto i giochi. In un finale convulso, con in campo con cinque piccoli, la Pallacanestro Trapani vince l’importante incontro con il tiro finale del possibile pareggio di Raivio che si è fermato sul ferro. Tra i singoli emergono i 25 punti realizzati da Wiggs, ma è dalla difesa che la formazione guidata da coach Parente ha costruito il proprio successo.

1° QUARTO: Coach Parente schiera il quintetto formato da Massone, Romeo, Wiggs, Mollura e Biordi. Campanella risponde con Bonacini, Raivio, Lucarelli, Donzelli e Morse. La gara inizia con la tripla di Lucarelli, cui segue la penetrazione di Romeo. Da sotto va a segno Raivio, ma Wiggs pareggia le ostilità con una bomba (4’ 5-5). Raivio mette a segno un gioco da tre punti, mentre Morse fa valere i propri centimetri sottocanestro. Biordi si iscrive a referto, ma ancora Raivio è preciso dalla media. Lucarelli, Wiggs e Romeo realizzano in penetrazione, mentre Donzelli e Bonacini si alzano da tre punti, costringendo coach Parente al time-out (8’ 11-20). Al canestro di Raivio risponde Tomasini con una tripla, ma dalla stessa distanza è preciso ancora Raivio. Il quarto termina con un gioco da tre punti di Wiggs, che chiude la frazione sul 17-25.

2° QUARTO: Il gioco riprende con la penetrazione di Taflaj, ma Czumbel risponde con una tripla, mentre Raivio è preciso dalla media. Chinellato fa uno su due dalla lunetta, ma Guaiana prova ad accorciare le distanze con una tripla. Sacchettini e Mollura sono precisi da sotto, mentre Wiggs mette a segno un canestro subendo anche il fallo, che porta coach Campanella al time-out (15’ 26-33). Wiggs mette il libero aggiuntivo, mentre sempre dalla lunetta Biordi fa due su due. Morse e Biordi sono precisi da sotto, Bonacini realizza quattro liberi, ma Wiggs in penetrazione mette a segno il meno 6 (18’ 33-39). Donzelli è preciso dalla lunga distanza, mentre il canestro di Morse porta coach Parente al time-out. Taflaj e Tomasini chiudono sul 36 a 44.

3° QUARTO: Dopo la pausa lunga Raivio e Morse realizzano dalla media, mentre Trapani risponde con Romeo. Donzelli e Massone vanno a segno da sotto, Mollura fa uno su due dalla lunetta, ma Morse fa valere la sua fisicità (24’ 41-52). Wiggs realizza una importante tripla e poi inchioda la schiacciata che porta coach Campanella al time-out (25’ 46-52). Romeo è chirurgico dalla lunetta, Mollura realizza prima il meno due e poi i liberi del pareggio (27’ 52-52). Il parziale granata continua con la penetrazione di Wiggs, ma dopo il 13-0, Lucarelli va a segno, chiudendo la frazione sul 54-54.

4° QUARTO: Il gioco riprende con la penetrazione di Wiggs, ma Raivio è preciso dalla media. Dopo il canestro di Sacchettini, Massone realizza due liberi, che valgono il pareggio (35’ 58-58). Bonacini mette a segno un importante canestro, ma Romeo è abile nell’alzare la parabola in penetrazione. Sacchettini è preciso dalla media, così come Mollura ai liberi. Sacchettini realizza da sotto, la gara si accende con due falli fischiati consecutivamente a Mollura, che esce per cinque falli. Coach Parente decide quindi di giocare con cinque piccoli e coach Campanella chiama un minuto di sospensione (37’ 62-64). Romeo pareggia con i liberi, mentre Wiggs realizza la tripla del vantaggio ad un minuto dalla fine (67-64). Raivio fa due su due a nove secondi dalla fine, coach Parente chiama sospensione e Tomasini mette un libero su due. Raivio ha il tiro del possibile pareggio, ma si ferma sul ferro. È vittoria granata 68-66.

2B Control Trapani vs Bakery Piacenza 68-66

Parziali: (17-25; 36-44; 54-54; 68-66).

2B Control Trapani: Wiggs 25 (7/12, 3/5), Romeo 12 (4/8, 0/1), Mollura 9 (2/3, 0/1), Biordi 6 (2/5), Tomasini 5 (0/3, 1/5), Massone 4 (1/5, 0/2), Taflaj 4 (2/3, 0/1), Guaiana 3 (0/2, 1/2), Minore, Longo ne, Dancetovic ne.

Allenatore: Daniele Parente.

Bakery Piacenza: Raivio 18 (6/10, 1/5), Morse 10 (5/11), Bonacini 9 (1/3, 1/1), Lucarelli 9 (3/5, 1/5), Donzelli 8 (1/3, 2/2), Sacchettini 8 (4/5, 0/1), Czumbel 3 (1/3 da tre), Chinellato 1 (0/2 da tre), El Agbani ne, Perin ne.

Allenatore: Federico Campanella.

Arbitri: Caforio, Dionisi, Bramante.