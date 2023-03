Il tetto non è stato in grado di sostenere il peso dei veicoli in superficie

1' DI LETTURA SAN PAOLO (BRASILE) – Crolla il tetto dell’Osasco Plaza Shopping, nella periferia di San Paolo, in Brasile. Il collasso del parcheggio auto sopra l’area ristoranti ha causato il panico tra le persone che si trovavano nel centro commerciale. Grazie alle registrazioni delle telecamere di sicurezza è stato possibile vedere che l’asfalto sotto le auto ha ceduto e 5 veicoli sono precipitati all’interno dell’edificio. Miracolosamente non sono stati segnalati feriti. Il Comune di Osasco ha riferito che il tetto non è stato in grado di sostenere il peso dei veicoli. Il centro commerciale dispone di due piani di parcheggio: uno coperto con 840 posti e uno all’aperto con 360 posti. Crolla il tetto del centro commerciale: nessuna vittima Crolla il tetto ma per fortuna nessuna vittima e nessun ferito. I vigili del fuoco hanno spiegato che l’area ristoranti, luogo dell’atterraggio delle auto, era stata evacuata a causa di una precedente perdita, e quindi tutta la zona era rimasta priva di clienti del centro commerciale. TUTTI I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE

