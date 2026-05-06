 Pantelleria, paura per un marittimo colto da un malore
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Pantelleria, marittimo colto da malore: soccorso dalla Guardia Costiera

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È stato trasportato al presidio ospedaliero B.Nagar per accertamenti
la paura
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1 min di lettura

PANTELLERIA (TRAPANI) – I militari della guardia costiera hanno soccorso un marittimo imbarcato su una nave mercantile colto da malore al largo di Pantelleria.

Per agevolare i soccorsi l’imbarcazione che si trovava in acque internazionali ha invertito la rotta e si è diretta verso l’isola. Nel frattempo una motovedetta della Capitaneria è salpata e ha raggiunto il mercantile.

Il lavoratore colto da malore è stato trasportato in porto dove ad attenderlo c’erano i sanitari del 118 che lo hanno portato nel presidio ospedaliero B. Nagar dell’Asp per accertamenti. 

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