Pantelleria, tragico scontro con un camion: muore un giovane papà

Giuseppe Belvisi, 34 anni, lascia la moglie e due figli piccoli

PANTELLERIA (TRAPANI) – Un’altra giovane vita spezzata sulle strade siciliane. In un un incidente avvenuto a Pantelleria ha perso la vita Giuseppe Belvisi, 34 anni. E’ successo in contrada Scauri.

Dinamica da accertare

L’uomo si trovava in sella alla sua moto quando è avvenuto il terribile impatto con un camion fermo a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ai quali non è rimasto che accertare il decesso. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Il 34enne lascia la moglie e due figli di dieci e cinque anni. Una notizia che ha gettato in un profondo sconforto l’intera comunità, dove in tanti conoscevano Belvisi.

L’incidente a Pantelleria e il dolore

Nelle ultime ore amici e concittadini hanno condiviso il proprio dolore sui social. Decine i messaggi per il giovane papà. Tra questi, il cordoglio dell’amministrazione comunale: “La nostra comunità oggi accoglie con grande tristezza la notizia della scomparsa di Giuseppe Belvisi, un evento che ha toccato profondamente l’intera isola”.

“In questo momento così difficile – si legge – un pensiero particolare va alla sua famiglia, che si trova ad affrontare un dolore profondo e inatteso. La moglie e i due figli sono accompagnati dalla vicinanza silenziosa di tutta Pantelleria. L’amministrazione comunale si unisce al cordoglio dei suoi cari, esprimendo partecipazione e rispetto”.

E ancora: “Addio grande papà, per Pantelleria oggi è un giorno molto triste – scrive Francesco -. Giuseppe aveva ancora una vita davanti e tanto amore da dare alla propria famiglia. Ci stringiamo tutti attorno alla moglie e ai due bambini. Nessuno lo dimenticherà mai”.

Altri due gravi incidenti

Oggi, 21 novembre, altri due gravi incidenti si sono verificati nel Palermitano. Il primo in viale Regione Siciliana, all’ingresso dell’autostrada A19, dove sono rimaste ferite tre persone. Un ragazzo di 24 anni è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Nel pomeriggio un altro grave scontro sulla Palermo-Sciacca, dove sono rimaste coinvolte tre auto.