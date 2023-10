Papa Francesco: “Chiedo che gli ostaggi siano rilasciati subito”

La Farnesina è al lavoro

1' DI LETTURA

ROMA – Il ministro degli Esteri Tajani ha chiamato, appena atterrato in Egitto, il figlio della coppia di italo-israeliani dispersi. Al segretario generale della Lega araba il ministro ha “chiesto la priorità assoluta di salvare la vita degli ostaggi in mano ad Hamas”. “E ho insistito sui due cittadini italiani con doppio passaporto’. Per l’Italia, ha spiegato Tajani, ‘Hamas è responsabile di ciò che sta accadendo. Ma ho chiesto anche di fare tutto il possibile per circoscrivere il conflitto e impedire che si allarghi al Libano”. “Dolore e apprensione’ del Papa per la situazione in Israele e Palestina. “Prego per le famiglie che hanno visto trasformare un giorno di festa in un giorno di lutto, e chiedo che gli ostaggi vengano subito rilasciati”.