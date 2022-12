Papa Francesco: “Dimissioni già pronte in caso di impedimento”

Lunga intervista piena di contenuti che faranno discutere

Lunga intervista di Papa Francesco al quotidiano spagnolo Abc con la quale affronta tutti i grandi temi di attualità e annuncia: ‘Ho già firmato dimissioni in caso impedimento medico’.

Non è il solo annuncio destinato a creare dibattito all’interno della Chiesa. Entro 2 anni – spiega il Pontefice – nominerò una donna a capo d’un dicastero. ‘Ne ho in mente una per un dicastero che si renderà vacante tra due anni’.

Sulla piaga degli abusi è nettissimo: ‘su questo non è possibile alcun negoziato’.

L’intervista è anche l’occasione per ribadire che anche con regimi totalitari la Santa Sede cerca dialogo ‘La sua arma è il dialogo e la diplomazia’.

Un pensiero Bergoglio lo rivolge infine anche al suo predecessore: ‘Ratzinger – dice – è un santo’.