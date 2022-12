Strisce blu, da gennaio gratis solo per auto elettriche

Il consigliere Giuseppe Gelsomino: “I veicoli ibridi hanno emissioni inferiori ai mezzi tradizionali, non vanno messi sullo stesso piano”

1' DI LETTURA

Catania. “Qualche giorno fa siamo venuti a conoscenza che il Commissario con una delibera della giunta municipale ha predisposto un cambiamento, tanto travolgente quanto repentino, sulla politica di esenzione del pagamento della sosta auto nel Comune di Catania, le “Strisce Blu”. Dal 1 gennaio 2023 infatti saranno gratuite solo per veicoli Full Electric. Mentre fino ad oggi lo erano state, gratuite, anche per i veicoli ibridi. Catania era stata all’avanguardia su questo”. Inizia così una nota del consigliere comunale di Catania Giuseppe Gelsomino.

“Ritengo questa scelta oggi poco lungimirante e sinceramente anche di dubbia utilità. Sappiamo infatti che i veicoli ibridi non hanno impatto zero, come quelli completamente elettrici. Sappiamo però anche che le loro emissioni sono nettamente minori rispetto a quelle di un veicolo a motore tradizionale – prosegue -. Favorire l’utilizzo consapevole di un mezzo di trasporto da parte del cittadino ritengo essere una delle responsabilità dell’amministrazione. Il comune di Catania invece cosa sta comunicando? Che comprare auto a motore termico al 100% oppure Ibrido non ha alcuna differenza?”

“Rendere la nostra città più vivibile e la nostra aria più respirabile passa anche da iniziative come queste. Il Commissario ci ripensi. Critico poi il metodo: perché un atto del genere, che incide sulla vita di migliaia di Catanesi, non è stato discusso in Consiglio con chi, come me, questi cittadini li rappresenta? Chiedo al Commissario – conclude – di annullare la delibera e venire a discutere in Consiglio questa iniziativa. Cercando magari anche di convincerci della bontà delle stessa, che oggi sinceramente stento a vedere”.