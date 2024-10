Catania, violento con cittadini e auto: parcheggiatore abusivo in carcere

L'uomo era sottoposto a obbligo di firma

CATANIA – Un parcheggiatore abusivo recidivo contravveniva all’obbligo di firma e continuava a minacciare gli automobilisti e a danneggiare l’auto di chi si rifiutava di dargli del denaro. Per questo motivo l’uomo, uno straniero di 42 anni, è stato rinchiuso in carcere.

A eseguire nei suoi confronti un provvedimento di aggravamento della misura cautelare disposto dal Gip su richiesta della Procura etnea della Repubblica di Catania è stata la Polizia.

Il parcheggiatore abusivo violento

L’uomo già in passato si era reso responsabile di minacce e danneggiamento di auto di alcuni cittadini che avevano parcheggiato la lora vettura rifiutandosi di pagare una quota pretesa dal posteggiatore abusivo.

Dopo le denunce presentate dalle vittime era stato sottoposto ad un obbligo di firma del quale in più occasioni ha violato le prescrizioni non presentandosi in commissariato.

L’uomo è anche tornato nelle strade e nelle piazze del centro storico, dove ha danneggiato diverse automobili parcheggiate dai dipendenti di alcuni esercizi commerciali in un’area di sosta non a pagamento. L’ultimo episodio nei giorni scorsi, quando ha preso a calci la portiera di un’auto di una donna.