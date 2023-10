Parchi, ville e giardini di Palermo: viaggio nel verde nascosto

Il Palazzo della Zisa, all'interno dell'omonimo parco (foto d'archivio)

Alla scoperta del verde palermitano tra vegetazione esotica e angoli di pace

PALERMO – Che si tratti di gemme nascoste o di luoghi popolari, a Palermo parchi e ville non mancano. Il capoluogo siciliano non è soltanto “scrigno” di storia e cultura ma anche un’oasi – seppur più circoscritta rispetto ad altre città italiane – di bellezze naturali e spazi verdi. Spesso il verde palermitano si nasconde in mezzo al grigio delle principali arterie cittadine o si ritaglia un proprio spazio tra i vicoli del centro storico. Tra lussureggianti parchi per famiglie, colorati giardini isolati dal caos ed eleganti ville storiche, Palermo può fregiarsi dello status di crocevia naturalistico oltre che culturale.

Palermo, i parchi principali

Meraviglie architettoniche, grandi varietà di specie animali e vegetali e angoli di pace sparsi per tutta la città: i principali parchi di Palermo riservano attrazioni ed esperienze per tutti i gusti.

Parco d’Orleans

A pochi passi dal Palazzo Reale, il Parco d’Orleans è una vera e propria oasi in città. Viali alberati, piccole fontane e zone d’ombra lo rendono l’ideale per passeggiate, jogging o semplici momenti di relax. È frequentato sia dai palermitani che dai turisti e spesso ospita eventi all’aperto.

Parco della Favorita

Con la sua estensione di oltre 400 ettari, può essere considerato il polmone verde di Palermo. All’interno del parco della Favorita, la varietà di flora e fauna non ha limiti. La sua area comprende anche il Monte Pellegrino, noto per la vista panoramica sulla città e sul mare, e la Riserva di Monte Gallo. Il “gioiello” del parco è la Palazzina Cinese, storico edificio dalle evidenti influenze architettoniche orientali.

Parco Uditore

Questo spazio verde è un rifugio per coloro che desiderano fuggire dalla frenesia urbana, offrendo la possibilità di praticare jogging, pic-nic e attività all’aperto. Essendo collocato in un’area della città tipicamente molto trafficata, il Parco Uditore è frequentato prevalentemente da chi cerca una pausa dal caos cittadino senza dover necessariamente raggiungere le aree verdi più vicine al centro di Palermo.

Le ville storiche di Palermo

A Palermo non sono protagonisti soltanto i parchi ma anche le ville, che non è raro trovare proprio al centro delle aree verdi. Ognuna di esse racconta un pezzo di storia della città, offre preziosi spunti culturali e apre finestre sulla tradizione.

Villa Malfitano Whitaker

Costruita alla fine del XIX secolo per l’imprenditore inglese Joseph Whitaker, questa villa è una sublime espressione dell’eclettismo architettonico. Circondata da un rigoglioso giardino botanico, Villa Malfitano Whitaker ospita una vasta collezione di piante rare ed esotiche, fontane e sculture d’arte classica. La villa stupisce all’esterno ma anche all’interno, con camere riccamente decorate e arredi d’epoca.

Villa Niscemi

Situata nel quartiere della Favorita, nella storica Villa Niscemi si respira aria di nobiltà e opulenza. La sua facciata in stile neoclassico è maestosa, e gli affreschi e gli stucchi interni trasudano eleganza. Oggi Villa Niscemi ospita la rappresentanza del Comune di Palermo ed è aperta al pubblico per visite guidate.

Villa Trabia

Costruita nel XVIII secolo in stile architettonico barocco, Villa Trabia è circondata da un ampio parco ben curato (che spesso i palermitani identificano proprio con il nome della villa) e incanta i visitatori con le sue decorazioni elaborate. Di proprietà comunale, Villa Trabia è divenuta nel tempo un centro culturale che ospita eventi, mostre e iniziative.

Villa Bonanno

Una piccola oasi di tranquillità che offre un rifugio dai ritmi convulsi della città, a pochi metri dalla Cattedrale di Palermo. I giardini ben tenuti e le fontane di Villa Bonanno creano un’atmosfera di pace e relax, perfetta per una pausa dal continuo viavai tipico del centro storico del capoluogo siciliano.

I giardini di Palermo

Palermo non delude neanche gli appassionati del verde in una declinazione più “pura”, coi suoi giardini e le varietà botaniche che accolgono e ospitano.

Orto Botanico

Una realtà unica che consiste in un affascinante esempio sulla diversità delle piante provenienti da tutto il mondo. L’Orto Botanico si rivela un luogo ideale per gli amanti della botanica, con una vasta collezione di specie rare e esotiche con le quali è possibile familiarizzare anche attraverso percorsi didattici.

Villa Giulia

Questo giardino pubblico adiacente al Foro Italico offre non solo una spettacolare vista sul mare ma anche una varietà di piante e alberi. I sentieri di Villa Giulia si snodano tra statue, fontane e piccoli laghetti, creando un’atmosfera romantica e rilassante.

Giardini della Zisa

Un gioiello nascosto che sorge fra le strade e le palazzine del centro storico palermitano, che prende il nome dal Palazzo della Zisa, capolavoro di architettura araba del IX che svetta al suo interno. I Giardini della Zisa non sono soltanto un luogo di bellezze naturali come fiori, piante e stagni, ma anche un’ottima alternativa per “staccare la spina” rilassandosi al sole e un importante centro culturale: il palazzo infatti ospita il museo della Zisa e la sua ricca collezione di reperti storici.

Giardino Inglese

Un’oasi in stile inglese con viali alberati, romantici angoli nascosti e fontane che creano un’atmosfera di tranquillità. Da sempre tassello della cultura popolare di grandi e piccoli a Palermo, il Giardino Inglese è il luogo perfetto per una passeggiata o una pausa dalla frenesia della città, tipica della zona tra via Libertà e via Notarbartolo in cui si trova questa area verde.

Giardino Garibaldi

Attrazione naturalistica di piazza Marina, il Giardino Garibaldi è famoso per gli imponenti Ficus magnolioides che adornano l’area creando una scenografia particolarmente d’effetto. Il giardino è ideale per una passeggiata rilassante, impreziosita da una serie di statuette di pietra che aggiungono un tocco artistico.

Foro Italico

Come altri parchi e ville di Palermo già trattati, la vasta area verde del Foro Italico è un punto di riferimento e d’incontro per i palermitani e i turisti che visitano la città. In questa area lungo la costa, famiglie e gruppi di amici si riuniscono per pic-nic e giochi all’aperto o anche soltanto per ammirare la vista sul mare. Il Foro Italico unisce la passione per il verde a quella per il movimento, grazie alla presenza del Parco della Salute “Livia Morello” e perché si presta particolarmente a “trasformarsi” in tracciato per la corsa.



