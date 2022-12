Parifica, Catanzaro: “Centrodestra non scarichi su di noi i suoi disastri”

Il capogruppo del Partito democratico all'Ars replica alle dichiarazioni degli esponenti della maggioranza

1' DI LETTURA

“Si rimane senza parole nel leggere le dichiarazioni di autorevoli esponenti del centrodestra, da Forza Italia a Fratelli d’Italia, i quali dopo la ‘bocciatura’ da parte della Corte dei Conti del rendiconto del bilancio 2020 varato dal governo Musumeci, arrivano a sostenere che la colpa sarebbe del governo Crocetta e del Pd. Comprendo l’imbarazzo ed il tentativo di arrampicarsi sugli specchi dopo che i giudici contabili hanno messo nero su bianco i loro disastri finanziari, ma questo scaricabarile è davvero inaccettabile”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, in merito alle dichiarazioni di Stefano Pellegrino (Fi) e Giorgio Assenza (Fdi).

“Oltretutto – aggiunge Catanzaro – la Corte dei Conti ha anche sollevato la questione di legittimità sulla decisione, anche questa presa dal governo Musumeci, di spalmare il disavanzo di oltre 2 miliardi di euro in dieci anni invece che in tre. Una scelta, questa, figlia della ‘finanza creativa’ del centrodestra: una finzione contabile che qualcuno ha anche utilizzato in campagna elettorale, illudendo i siciliani di avere a disposizione risorse che invece non c’erano”.