A titolo gratuito

PALERMO – Dalla direzione generale dell’Ast all’ufficio di gabinetto dell’assessora al Territorio e ambiente Giusy Savarino. È il percorso intrapreso da Mario Parlavecchio, che dopo la lunga parentesi all’Azienda siciliana trasporti è stato chiamato da Savarino come Capo di gabinetto. Per Parlavecchio, dirigente in pensione ormai dimissionario dall’Ast, un incarico a titolo gratuito negli uffici di diretta collaborazione dell’assessora al Territorio e ambiente.

Il curriculum di Parlavecchio

Parlavecchio ha al suo attivo anche tre mandati da deputato all’Assemblea regionale siciliana, dalla tredicesima alla quindicesima legislatura. Sul suo curriculum politico anche un incarico da assessore regionale al Territorio e ambiente: la nomina arrivò nel corso del primo governo Cuffaro, quando Parlavecchio fu chiamato a sostituire il dimissionario Bartolo Pellegrino che era rimasto invischiato in una indagine per mafia.

In precedenza Parlavecchio, di professione ingegnere, dal 2009 al 2010, era stato anche presidente dell’ormai defunta Gesip di Palermo, società di servizi del Comune trasformata poi in Reset nell’ultima epoca orlandiana a Palazzo delle Aquile. E del palazzo della politica cittadina palermitana Parlavecchio fu anche protagonista con un incarico di assessore all’Ambiente nella giunta guidata dal forzista Diego Cammarata.