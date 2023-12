Parma-Palermo, parte anche Ceccaroni: i convocati di Corini

Verso la trasferta di Parma

PALERMO – Tutta la squadra in partenza per Parma. I convocati del tecnico del Palermo Eugenio Corini sono ventiquattro, infatti, grazie ai recuperi della settimana appena passata che ha visto il rientro in gruppo di Coulibaly, Soleri, Vasic e Insigne.

Anche Pietro Ceccaroni partirà verso l’Emilia Romagna insieme al resto della squadra per seguire i rosa al “Tardini”. Il difensore dei rosanero è l’ultimo dei calciatori che Corini spera di recuperare nel corso del mese di dicembre.

I convocati del Palermo

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il Parma:

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

13 Kanuric

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

25 Buttaro

27 Soleri

30 Valente

31 Aurelio

37 Mateju

53 Henderson

80 Coulibaly