Parma-Palermo 2-1, le pagelle: Corini in emergenza, Soleri illude i rosa

Tante, troppe assenze per la compagine siciliana

3' DI LETTURA

Il Palermo di Eugenio Corini si deve arrendere al Parma guidato da mister Pecchia allo stadio “Tardini” nella 31ª giornata del campionato di Serie B. I rosanero arrivano in Emilia con tante defezioni e con diversi giocatori chiave assenti. Il match lo apre Benedyczak al minuto 32 sugli sviluppi di un calcio d’angolo per i Ducali. Al 41′ Soleri riporta il risultato in parità su una palla persa di Valenti. Il gol del definitivo 2-1, infine, lo mette a segno Coulibaly su una respinta di Pigliacelli al minuto 77 durante la ripresa. Di seguito, le pagelle della compagine rosanero al triplice fischio del direttore di gara.

LE PAGELLE

DIFESA

PIGLIACELLI: Nel gol del vantaggio dei padroni di casa non può nulla, è un rigore in movimento quello di Benedyczak che anticipa Soleri. In occasione della rete del definitivo 2-1 di Coulibaly forse può fare di più. Non vede partire la conclusione di Vazquez, ma sembra andare sulla sfera con poca sicurezza. VOTO 5.5

BUTTARO: Ritorna in campo da titolare a causa delle tante assenze nella formazione di Mister Corini. Fa il suo compitino da centro-destra e spinge pochissimo in avanti pensando più a difendere. VOTO 5.5 (dall’82’ MASCIANGELO: Per lui solo una conclusione sterile parata da Buffon. S.V.)

MATEJU: Il duttile difensore del Palermo è l’unico reduce nella linea difesiva che in genere scende in campo dal primo minuto. Contro il Parma gioca da centrale di reparto senza commette sbavature nel corso dei 90 minuti. VOTO 6

GRAVES: Anche lui ritrova la titolarità a causa delle diverse assenze, ma questa volta sembra più insicuro rispetto alle uscite precedenti. Non riesce a tenere i tempi di gioco e spesso risulta lento e macchinoso. VOTO 5.5 (dal 74′ LANCINI S.V.)

CENTROCAMPO

VALENTE: Contro i padroni di casa al “Tardini” deve fare gli straordinari per la fase difensiva. Quando può però prova anche a rendersi pericoloso in avanti con le sue solite giocate sulla corsia di destra. VOTO 6

SEGRE: Non ha la qualità di Verre ma in campo il suo lavoro di sostanza è molto utile per i compagni, soprattutto nella gara odierna. Aiuta molto in fase difensiva e quando può fa ripartire i suoi con alcune delle sue galoppate. VOTO 6

GOMES: Partita di luce e ombre per il centrale di centrocampo francese dei rosanero. Alterna fasi di gioco importanti soprattutto palla al piede a momenti di “assenza” in mediana. Il suo lavoro è comunque prezioso e gestiscee bene l’ammonizione ricevuta nel primo tempo. VOTO 6 (dall’82’ DAMIANI S.V.)

SARIC: Forse il migliore oggi tra i siciliani nella zona nevralgica del campo. Qualità, fisico e lucidità caratterizzano le sue giocate contro i Ducali, ma la sua ottima prestazione non basta a evitare la sconfitta. VOTO 6 (dall’82’ VIDO: Solo due conclusioni imprecise per lui. S.V.)

AURELIO: Resiste agli affondi di Zanimacchia e quando può prova a “sgasare” sulla corsia mancina. Una partita non facile ma gestita in maniera sufficiente dall’esterno mancino. VOTO 6

ATTACCO

TUTINO: Uno degli ex di giornata, prova a mettere un po’ di qualità nelle giocate ma non riesce a incidere nel corso del match. Solo in un paio di occasioni impensierisce il reparto arretrato del Parma. VOTO 5.5 (dal 65′ BRUNORI: Nonostante la mezz’ora di gioco, tocca davvero pochissimi palloni S.V.)

SOLERI: Croce e delizia oggi contro il Parma. Perde la marcatura su Benedyczak durante gli sviluppi di un calcio d’angolo in occasione del gol dell’1-0 della squadra di mister Pecchia. Poi, però, è bravo e molto lucido nel valorizzare il passaggio sbagliato che Valenti gli offre quasi alla fine del primo tempo. Solito ottimo lavoro, infine, nella fase offensiva dei rosa. VOTO 6.5

IL MISTER

CORINI: Tanti, troppi assenti per il Palermo nella difficile trasferta di Parma. Il tecnico di Bagnolo Mella deve fare i conti con diversi infortuni e pesca nella sua rosa le migliori alternative disponibili. Con il suo 3-5-2 si chiude maggiormente in fase difensiva e riesce a reggere i ritmi della formazione di Pecchia. Prova a rendere pericoloso il suo Palermo con delle ripartenze, alcune di queste però non sono valorizzate al meglio dai calciatori in maglia rosa. Prova a smuovere qualcosa con le sostituzioni ma il Parma ha la meglio quasi alla fine di un match che tutto sommato risulta essere molto equilibrato. VOTO 6