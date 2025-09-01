Al via il 2 settembre

Martedì 2 settembre parte da Palermo la Carovana della pace promossa dalle Acli. “Peace at Work – L’Italia del lavoro costruisce la pace”, è il tema della giornata.

“Un percorso che affonda le sue radici nella prima carovana promossa dalle Acli il 21 maggio 1983, diretta a Ginevra per incontrare i rappresentanti degli Usa e dell’Urss impegnati nelle trattative sugli euromissili – spiega il presidente della Acli Palermo, Francesco Todaro –. Allora come oggi, il messaggio è chiaro: la pace è possibile e non c’è alternativa. La forza inumana che in questi tempi sembra prevalere, mettendo da parte la democrazia e alimentando nuove guerre, va contrastata con il richiamo forte di Papa Francesco, secondo l’enciclica Fratelli Tutti”.

Quest’anno, alla pace si affianca il tema del lavoro, perché la pace si costruisce solo con il dialogo e con l’affermazione del diritto a un lavoro libero e dignitoso. La nostra Costituzione lo pone tra i suoi principi fondanti e i nostri padri costituenti ne avevano compreso le ragioni profonde. Ma ancora oggi si muore per mancanza di lavoro o si è costretti a vivere di occupazioni fragili e insicure. Da Palermo parte dunque un invito forte: costituire al più presto gli Stati generali del lavoro, affinché questa sfida torni al centro dell’agenda politica.

Questo Il programma:

2 settembre – Palermo

Ore 17.00: apertura dei lavori al Centro Tau, con i saluti istituzionali, gli interventi delle ACLI nazionali e siciliane e delle organizzazioni sindacali.

Ore 19.30: momento di spiritualità con la Comunità Educante Zisa-Danisinni.

3 settembre – Caltanissetta

Incontro pubblico al circolo ACLI Officine Sonore, con testimonianze locali di “costruttori di pace”.

4 settembre – Favara e Avola

A Favara, iniziativa in Comune (gemellato con Gaza) per raccontare il lavoro sociale e culturale che ha rigenerato spazi marginali.

Ad Avola, torneo simbolico “Un Goal per la Pace” promosso dall’US Acli.

5 settembre – Siracusa

L’evento “Semina la Pace” presso l’Istituto delle suore francescane missionarie: attività comunitarie di cura della terra e dell’orto condiviso.

6 settembre – Catania

Incontro conclusivo in Sicilia alla presenza dell’arcivescovo mons. Luigi Renna, per sottolineare la dimensione etica e comunitaria del cammino di pace.