Partinico, alla cantina borbonica la settima edizione di Novell’Olio

L'appuntamento dal 10 al 12 novembre

PALERMO – Tutto pronto per la VII edizione di Novell’Olio, la kermesse all’insegna dei migliori oli extravergine di oliva siciliani e non solo, ideata e organizzata dalla Pro loco Cesarò Partinico Aps con i patrocini dell’assessorato regionale Attività Produttive, Comune di Partinico, Unpli Sicilia, Gal Golfo di Castellammare, Umao, Odaf Palermo, Ccia Palermo Enna, Is Danilo Dolci, Cna Palermo, Mam.

La Real cantina borbonica di Partinico sarà il palcoscenico dell’evento in programma dal 10 al 12 novembre. Saranno tre giorni dedicati all’olio made in Sicily attraverso esperienze dirette, talk informativi e dibattiti sul suo impiego nonché sull’oleotursimo, la nuova frontiera del turismo esperienziale che, attraverso la visita di uliveti, frantoi e antichi bagli, consente un approccio ‘green’ al turista in cerca di esperienze di viaggio destinate a restare impresse nella memoria.

Questo il tema di ‘Oleoturismo: istruzioni per l’uso’, il testo del giornalista Mario Liberto la cui presentazione aprirà ufficialmente l’edizione di quest’annoe. Non mancheranno corsi d’assaggio dell’olio e altre iniziative portate avanti dall’Ordine degli agronomi, volte alla divulgazione di questo prezioso alimento.

“L’evento nasce dalla volontà di valorizzare un prodotto altamente identitario per il nostro territorio quale, appunto, l’olio extravergine d’oliva che, mai come oggi, può essere declinato in tanti usi, non solo gastronomici e nutraceutici, ma che lo vedono alleato di bellezza nonché prezioso elisir di benessere – dice Totò Bonura, socio della Pro loco Cesarò Partinico Aps, ente promotore dell’evento, e prosegue – Siamo orgogliosi di essere giunti alla settima edizione di Novell’Olio con una maggiore e rinnovata consapevolezza che ci vede, oggi più di ieri, impegnati nella promozione di questo prezioso simbolo dell’agricoltura siciliana e volàno dell’economia dell’Isola”. Passeggiando tra gli stand che adorneranno il baglio della Real Cantina Borbonica di Partinico sarà possibile degustare i prodotti tipici del territorio tra cui le “cassateddi di ciciri” e la “sasizza pasqualora partinicese” salume tipico locale, entrambi iscritti nel registro dei Pat.