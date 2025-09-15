Partinico, evade dai domiciliari e picchia un 22enne: arrestato

Finisce in carcere un albanese di 46 anni

PARTINICO – Era ai domiciliari per tentato omicidio a Partinico e sarebbe uscito di casa per aggredire violentemente un passante di 22 anni. Finisce in carcere un 46enne albanese. Con questa accusa i carabinieri di Partinico, hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento di misura emessa dalla Terza Sezione della Corte di Appello di Palermo, nei confronti di un 46enne di origini albanese residente a Partinico, che era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per tentato omicidio.

L’uomo lo scorso 8 settembre, allontanatosi senza alcuna autorizzazione dalla propria abitazione, ha aggredito violentemente un 22enne al quale ha causato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni e, solo il provvidenziale intervento di alcuni passanti, ha evitato esiti ancor più gravi. Dalle indagini è emerso che il 46enne avrebbe aggredito il giovane perché scambiato per un esponente delle forze dell’ordine in abiti civili. Per questo motivo l’autorità giudiziaria ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari e, per l’uomo, si sono aperte le porte del carcere.