Partinico, evasione dai domiciliari: arrestato un uomo di 39 anni

A Balestrate denunciato per ricettazione e tentato furto d'auto un 26enne

PARTINICO – I carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato un 39enne accusato di evasione; lo stesso, sottoposto ai domiciliari, aveva lasciato la propria abitazione senza autorizzazione per recarsi da alcuni parenti.

A Balestrate, un 26enne è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e tentato furto di auto. Il giovane è stato trovato in possesso di una batteria portata via da un’auto parcheggiata in un’autofficina mentre tentava di rivenderla; nella circostanza sono state acquisite testimonianze di cittadini che hanno indicato il giovane come colui il quale poco prima stava anche tentando il furto di una Peugeot 107, di cui aveva rotto il finestrino, desistendo per via dell’attivazione dell’antifurto.

Nel corso dei controlli alla Circolazione Stradale garantiti dalla Sezione Radiomobile di Partinico, sono stati denunciati in stato di libertà un 25enne per guida sotto l’influenza di alcool, un 31enne e un 55enne per la violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, poiché, sottoposti alla predetta misura, venivano sorpresi alla guida senza avere la patente in corso di validità, un 29enne e un 36enne perché colti per la seconda volta nel biennio a condurre un veicolo pur non avendo conseguito la patente di guida.