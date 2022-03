Partinico, in trasferta dallo Zen di Palermo: rubano 300 chili di limoni

Arrestati dai carabinieri e processati per direttissima

PALERMO – La macchina era stracarica per passare inosservata. Una vecchia Fiat Uno strapiena di limoni con tre uomini a bordo. Sono stai tutti arrestati per avere rubato 300 chili di agrumi a Partinico.

I carabinieri li hanno notati lungo la strada provinciale che conduce al popolo centro in provincia di Palermo. I limoni erano stati poco prima rubati in un terreno in contrada Carrozza.

Sotto accusa, processati per direttissima, sono finiti G.C., 34 anni, M.O., 39 anni, e C.T., 37 anni. Sono tutti residenti nel quartiere Zen di Palermo e hanno piccoli precedenti penali.