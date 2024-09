Partinico, il dolore per Antonino: “Ricorderemo i tuoi dolci occhi”

Le parole di ragazzi e ragazze, il messaggio del sindaco

PARTINICO (PALERMO) – Il suo corpo è stato ritrovato dopo tre giorni nel mare di Terrasini, lo ha avvistato la sorella, riconoscendo i boxer arancioni.

Travolto da un’onda improvvisa mentre era con un amico, adesso c’è una comunità che piange per la morte di Antonino D’Amico, 22 anni, un giovane di Partinico, che tutti chiamavano ‘Antonio’.

Il dolore dei ragazzi

Sabina Fiore e i volontari di Partinico, che portano pasti caldi ai meno abbienti nel Palermitano, gli hanno dedicato un video. Hanno dedicato ad Antonio D’Amico una serata di amore per chi ha perso tutto.

“Abbiamo sperato e pregato tanto – dice Sabina Fiore – ma col passare dei giorni e delle ore forse avevamo capito che la speranza poteva essere solo chiamata miracolo… ricorderemo sempre i tuoi dolci occhi, la tua discrezione, la tua serietà”.

E ancora, aggiunge Sabina: “Tutti noi partinicesi abbiamo avuto il privilegio di conoscerti grazie al lavoro che svolgevi…così piccolo di età, ma così grande dentro. Antonio RIP .. tutti noi ci uniamo al dolore della famiglia D’Amico per questa grande tragedia”.

“Quando ho appreso la notizia – scrive Mery su Facebook – non ci credevo e ci ho creduto fino all’ultimo che potevi essere vivo ora sei diventato un angelo, Antonio D’Amico veglia su tutta la tua famiglia dagli la forza per andare avanti Francesca ti voglio bene ci sono e ci sarò sempre”.

Quella frase sul profilo

“And when it’s over, only white ashes remain…”. E quando è finita, restano solo le bianche ceneri. Una frase che suona come un triste presagio, impressa nella descrizione del profilo instagram di Antonino.

La salma è stata restituita alla famiglia, i segni sul corpo confermano il decesso per annegamento. Tutto è avvenuto nel giro di pochi istanti. Antonino è stato trascinato al largo da un’onda improvvisa, risucchiato nel fondale. Il suo corpo è riemerso dopo tre giorni, ad avvistarlo è stata una sorella, che ha riconosciuto i boxer arancioni a qualche decina di metri dal luogo della scomparsa.

Il cordoglio del sindaco

Pietro Rao, il sindaco di Partinico, parla di un “dramma inaccettabile, una vita spezzata sul nascere dell’età più bella in cui i sogni e le ambizioni si rincorrono incessantemente. Alla famiglia di Antonino va il mio abbraccio di padre, Partinico resti vicino alla famiglia D’Amico pur sapendo che è impossibile colmare un dramma di questa entità”.

“Corre obbligo di riconoscenza – aggiunge il primo cittadino – nei confronti di chi si é impegnato nella ricerca di Antonino. Grazie al comandante Laura Lucaioli, agli uomini della Capitaneria di Porto e ai Vigili del fuoco che ci hanno aggiornato costantemente sulle operazioni. In un giorno in cui anche il cielo piange lacrime di madre, Antonino resta eternamente giovane – conclude il sindaco – strappato ad una vita a cui tanto ancora avrebbe voluto dare”.