Partinico: “Nessun preconcetto sulla scuola intestata a Impastato”

Il sindaco Rao: “Questi mezzucci per insinuare dubbi sulla moralità di questa amministrazione non servono“

PARTINICO (PA) – “La posizione dell’assessore Sergio Bonnì, che ha proposto un dibattito pubblico sulla scelta del nome da dare alla scuola di Partinico, rappresenta l’amministrazione tutta, è stata chiara e non ha mai dato adito a polemiche, chi le ha innescate lo ha fatto in modo assolutamente pretestuoso. Il Liceo scientifico, fa parte della nostra comunità ed è lecito che l’amministrazione se può contribuire a dare una mano in una decisione importante come l’intitolazione, deve farlo”. Il sindaco di Partinico Pietro Rao commenta così la vicenda dell’intitolazione del liceo a Peppino Impastato.

“Noi non abbiamo nessun preconcetto sui nomi, che ricordano persone degne del massimo rispetto, siamo intervenuti solo per far chiarezza sulle modalità della scelta che era stata poco chiara – aggiunge – Il nostro intervento era dovuto solo a questo, la decisione spetta al Consiglio d’istituto ed a noi piacerebbe che venga presa nella massima chiarezza. A tutti coloro i quali hanno preso spunto per dire che a noi non piacciono i nomi di Peppino Impastato e Felicia Bartolotta, perché rappresentano icone dell’antimafia, non voglio neppure rispondere, perché sono convinto che risposta non meritano”.

“Voglio solo ribadire un concetto. Questi mezzucci per insinuare dubbi sulla moralità di questa amministrazione non servono – aggiunge il sindaco – Conosciamo benissimo le difficoltà che Partinico ha vissuto negli anni e se abbiamo scelto di metterci in gioco, lo abbiamo fatto per dare una svolta seria e concreta. Non ci faremo dettare le regole da nessuno, il popolo di Partinico ha capito che bisogna stare uniti per raggiungere tutti insieme grandi traguardi dal punto di vista sociale. Chi percorrerà altre strade, resterà inevitabilmente isolato”.

“Da qualche tempo il Consiglio d’istituto del Liceo scientifico Santi Savarino, ha discusso – prosegue Rao – sul possibile cambio del nome della scuola. Si sono fatte delle votazioni dalle quali è emerso il nome del giudice Rosario Livativo, che aveva ottenuto maggiori preferenze rispetto ad altri due nominativi proposti, quello di Rita Levi di Montalcino e dell’ex sindaco di Partinico Gigia Cannizzo. Ma il nome di Livatino, a qualcuno che poteva dire l’ultima parola sull’intitolazione della scuola, non piaceva, perché il giudice ucciso dalla mafia non apparteneva al territorio del liceo, così come Rita Levi di Montalcino. La scelta poteva ricadere sull’ex sindaco Gigia Cannizzo, ma in un secondo momento è fatto il nome di Peppino Impastato insieme alla madre, Felicia Bartolotta”.