Partinico, incendio in una abitazione: famiglia riesce a salvarsi

Pare che il rogo sia divampato per via della stufa elettrica

PARTINICO (PALERMO) – Incendio in abitazione a Partinico (Palermo) in via Antonello da Messina. Il rogo è divampato al primo piano e la famiglia si è messa subito in salvo grazie all’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, intervenuti in pochi minuti. Pare che il rogo si sia verificato per il malfunzionamento di una stufa elettrica. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverso tempo per riuscire a domare le fiamme. Quasi contemporaneamente si è verificato un altro incendio di natura accidentale: un vecchio modello di Fiat 500 è andato a fuoco in via Lanzafame. Anche in questo caso intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.