 Partinico, incidente fra tre sulla Statale 113: un ferito
Partinico, incidente fra tre mezzi sulla Statale 113: un ferito

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine
NEL PALERMITANO
PARTINICO – Incidente con tre auto coinvolte sulla Statale 113 “Settentrionale Sicula” all’altezza di Partinico. Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni, al km 309,400. Lo comunica l’Anas in una nota in cui segnala che nel sinistro, che ha coinvolto tre veicoli, si registra un ferito.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

