L'intervento della polizia

PARTINICO – Minaccia un parente con una pistola modificata, arrestato dalla polizia un 19enne a Partinico. Gli agenti sono intervenuti presso un’abitazione vicina al centro città per una segnalazione di una rissa familiare in corso.

Quanto i poliziotti hanno raggiunto l’appartamento hanno trovato il giovane che puntava l’arma contro u congiunto. Non riuscendo a convincere col dialogo il giovane a deporre l’arma, gli agenti lo hanno disarmato utilizzando il taser. Messo in sicurezza l’ambiente, è stato richiesto l’intervento del personale del118 per gli accertamenti sanitari.

L’arma impugnata dal giovane è risultata essere una riproduzione in metallo di una pistola, di colore nero, con tappo modificato e caricatore integro ma privo di cartucce. Il 19enne è sato arrestato per resistenza, violenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale e la pistola è stata sequestrata.