 Partinico, personale comunale in agitazione: "Arretrati in ritardo"
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Partinico, personale comunale in agitazione: “Arretrati in ritardo”

Cannella (Csa-Cisal): "Vogliamo chiarimenti"
ENTI LOCALI
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PARTINICO (PA) – “Il comune di Partinico, in provincia di Palermo, non ha pagato ai dipendenti gli arretrati contrattuali né adeguato gli stipendi, nonostante il rinnovo del contratto nazionale degli enti locali 2022/2024. Una situazione insostenibile, per questo come Rsu e segreteria provinciale del sindacato Csa-Cisal abbiamo chiesto chiarimenti all’amministrazione. Nelle more, abbiamo proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti del Comune di Partinico che potranno astenersi dall’effettuare prestazioni ulteriori rispetto alla loro  articolazione oraria”. Lo dice Gianluca Cannella del Csa-Cisal.

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