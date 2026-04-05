Pasqua negli ospedali dell’Asp di Palermo, il dg Firenze all’Ingrassia

La visita ai pazienti e ai sanitari al lavoro nel giorno di festa

PALERMO – Un gesto di vicinanza e attenzione nel giorno di Pasqua. Il Direttore generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze, si è recato questa mattina al Pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia per portare personalmente gli auguri ai pazienti, ai loro familiari e agli operatori sanitari in servizio. Presenti anche il Direttore sanitario del nosocomio, Antonino Di Benedetto, ed il direttore del dipartimento Emergenza – Urgenza, Emanuele La Spada.

Nel corso della visita, il Direttore generale ha voluto condividere un momento simbolico di festa donando la tradizionale colomba pasquale, esprimendo gratitudine e apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dal personale sanitario, anche durante le festività.

“Essere presenti oggi – ha detto Alberto Firenze – significa testimoniare concretamente la vicinanza dell’Azienda a chi, anche nei giorni di festa, è chiamato a garantire assistenza e cura. Il lavoro degli operatori sanitari rappresenta un presidio fondamentale per la comunità e merita il riconoscimento e la gratitudine di tutti. Allo stesso tempo, è importante essere accanto ai pazienti e ai loro familiari, offrendo un segno di attenzione in un momento particolare come quello della Pasqua”.

Analoga iniziativa è stata organizzata negli altri Ospedali dell’Azienda sanitaria dai direttori medici di presidio: a Corleone da Giovanni Ra, a Petralia Sottana da Francesca Caracci, a Termini Imerese da Giuseppa Rudisi, a Partinico da Francesca La Sala ed a Villa delle Ginestre da Maria Russo.