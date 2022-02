Passalacqua Ragusa paga le assenze: Bologna vince 84-57

"Non siamo riusciti a giocare con le mani addosso e non siamo riusciti a giocare contro la loro difesa, e questa cosa mi fa arrabbiare"

RAGUSA – Una Ragusa ancora falcidiata dagli infortuni e dalle assenze è costretta ad arrendersi ad una Bolgna che non lascia nulla al caso e che porta meritatamente a casa la partita, ribaltando anche la differenza canestri che all’andata era di 13 punti in favore della Passalacqua.

Alle assenze di Ostarello per infortunio, Hebard e Spinelli che dovranno trovare la forma migliore, ieri poco prima della partita si è aggiunta quella di Taylor che ha comunicato di avere ancora dolore all’anca, annunciando dunque il suo forfait.

Chi è sceso in campo, ragazzine comprese, non ha fatto dunque mancare il proprio impegno, ma contro una Bologna praticamente al completo, non è bastato. La formazione di coach Nino Lardo si è aggiudicata l’incontro con il punteggio finale di 57-84 (Marzia Tagliamento migliore realizzatrice della partita con 19 punti).

“Come al solito si comincia dai complimenti a bologna, che sono strameritati – dice coach Gianni Recupido – per quanto riguarda gli assenti è abbastanza inutile parlarne anche se c’era un intero quintetto sulla mia sinistra. Da parte di chi è scesa in campo l’impegno c’è stato e ancora una volta lo sforzo è stato massimo, ma un grosso problema è stato il fatto che non siamo riusciti a giocare con le mani addosso e non siamo riusciti a giocare contro la loro difesa, e questa cosa mi fa arrabbiare. Alla fine le ho tirate fuori per evitare che qualcun’altra si facesse male, per il resto le ragazze sono state super anche oggi”. Prossimo impegno, domenica prossima a Campobasso.