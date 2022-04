Passalacqua Ragusa si aggiudica gara1 a Schio

"In gara2 dovremo affrontarle sempre con la mente serena, e dovremo fare uno sforzo ancora più grande di quello di questa sera"

RAGUSA – Una grande prestazione di squadra ed è 1-0 Ragusa nella semifinale scudetto con il Famila Schio, sul campo delle scledensi. Partita dai ritmi altissimi, con due importanti capovolgimenti di fronte: il primo che aveva visto le biancoverdi portarsi +11 in apertura di partita, il secondo con le orange che avevano pareggiato e messo loro la doppia cifra di vantaggio.

Poi match in equilibrio quasi fino alla fine. Ragusa ha difeso fortissimo per 40 minuti, è stata chirurgica in attacco, ha sofferto a rimbalzo soprattutto nella prima parte di gara ma non ha mai mollato di un centimetro. Alla fine ha portato a casa una delle vittorie più belle, perché costruite con una delle più belle prestazioni messe in campo quest’anno. Finisce 65-77 e tutto rimandato a giovedì quando Romeo e compagne potrebbero avere il match point per l’accesso alla finale scudetto.

“Le ragazze hanno fatto uno sforzo immenso – dice coach Gianni Recupido – si sono applicate, hanno avuto momenti di difficoltà che hanno superato e hanno giocato una partita da squadra seria, mettendo in campo grande difesa e grande aggressività. Faccio i miei più grandi compliementi a loro. Non abbiamo lavorato mai insieme e si deve capire che molte volte le nostre prestazioni sono state frutto del poco lavoro che abbiamo fatto. In gara2 dovremo affrontarle sempre con la mente serena, e dovremo fare uno sforzo ancora più grande di quello di questa sera”.