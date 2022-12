Ragusa, vittoria su Moncalieri e qualificazione in Coppa Italia

Anche quest'anno le siciliane giocheranno le final eight della competizione

Vittoria e qualificazione alla final eight di coppa Italia per la Passalacqua Ragusa che doveva trovare i due punti su Moncalieri nella gara valida come ultima giornata della regular season del massimo campionato di basket femminile e non si è fatta sfuggire l’opportunità per centrare l’obiettivo. Sempre, da quando approdata nella massima serie, la Passalacqua ha infatti partecipato alla competizione che è riuscita a vincere anche due volte nella propria storia e così sarà anche quest’anno quando, da ottava, cercherà di sovvertire il pronostico affrontando Schio, qualificatasi al primo posto con il titolo di campione d’inverno.

Sostanziale equilibrio contro Moncalieri, soprattutto nei primi due quarti di gioco, prima che nel terzo quarto, trascinata dalle triple di Hampton (22 finali), Ragusa prendesse il largo dando l’impressione di riuscire a mettere in cassaforte anzitempo la partita. La squadra piemontese però non si è mai disunita e nel finale di partita ha trovato il -7 da cui trovare speranza di recupero. La squadra di Lino Lardo è rimasta con la testa dentro la partita, non si è disunita e alla fine ha messo nel paniere i due preziosi punti. La partita finisce 70-59 con l’ormai solita doppia doppia di Anigwe che ne mette 21 e raccoglie 14 rimbalzi.

“Un mese fa eravamo sicuramente in condizioni peggiori – dice il tecnico della Passalacqua – diciamo che abbiamo fatto un bel filotto, peccato per la partita di domenica scorsa ma non ci possiamo più tornare. Questa era una partita insidiosa perché Moncalieri gioca bene, ma abbiamo fatto una buona vittoria. Non avremo un accoppiamento facilissimo in coppa Italia ma abbiamo portato avanti la nostra posizione in classifica ed era il nostro obiettivo. Difensivamente abbiamo fatto bene, siamo ancora deficitari nella gestione di qualche situazione in attacco ma è un mese che lavoriamo e abbiamo da lavorare ancora su tante cose. Dobbiamo divertirci in campo essere professionali e sapere cosa fare. Mi è piaciuta molto l’intensità difensiva che è stata la chiave della vittoria. Ringrazio molto chi era qui e auguro un sereno Natale a tutti: auguri da parte nostra”.

Gli allenamenti riprenderanno dopo la pausa natalizia, per preparare la trasferta di San Giovanni Valdarno.