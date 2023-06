Passaporti, per l’espatrio figli minorenni: cambia le regole

Non cambia nulla, invece, per il rilascio dei passaporti per i figli minori

1' DI LETTURA

Cambia la modalità per il rilascio dei passaporti e delle carte d’identità valide per l’espatrio per i genitori di figli minorenni: non sarà più necessario il consenso dell’altro genitore e il documento potrà essere emesso in modo semplificato.

Non cambia nulla, invece, per il rilascio dei passaporti per i figli minori: rimane necessario il consenso di entrambi i genitori L’articolo 20 del decreto legge 69 del 13 giugno 2023, spiega la Polizia sul proprio sito, ha infatti introdotto una modifica alla legge 1185 del 1967 che regola il rilascio dei passaporti in base alla quale non è più necessario il consenso dell’altro coniuge.

Il passaporto non potrà però essere rilasciato nel caso in cui a carico di chi richiede il documento ci sia un provvedimento inibitorio emesso dell’autorità giudiziaria.

Il provvedimento infatti, sottolinea ancora la Polizia, impedisce al genitore di ottenere il passaporto e può essere emesso dal giudice a domanda dell’altro genitore o del pubblico ministero nei casi in cui vi sia il concreto e attuale pericolo che questi possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi dei confronti dei figli.