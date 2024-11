Un colpo da almeno 100 mila euro

MALVIVENTI FUGGITI VIA

PATERNÒ (CATANIA) – Assalto ad un corriere che distribuisce sigarette alle tabaccherie. È accaduto questa mattina a Paternò. Una banda di malviventi, composta da almeno 5 persone con il volto coperto e guanti, ha agito intorno alle 8.30 nella tabaccheria di via Pitrè. I balordi sarebbero arrivati sul posto, dopo aver studiato le mosse del corriere, con un furgone.

Assalto ad un corriere

Nel momento in cui il corriere era impegnato a scaricare le sigarette da consegnare alla tabaccheria sarebbe stato assalito dai malviventi all’interno del deposito che si affaccia su via La Spezia.

A quanto pare sarebbe stato immobilizzato da uno dei ladri e colpito ripetutamente alla testa con il calcio di un fucile che uno dei malviventi aveva in mano. Minacciato, con lo stesso fucile puntato in faccia, anche il titolare della tabaccheria costretto a sdraiarsi a terra. Mentre gli altri componenti della banda provvedevano a saccheggiare le scatole di sigarette dal furgone del corriere per caricarle sul loro mezzo.

Portato via metà carico

Rapinatori che sarebbero riusciti a portare via metà carico per un valore stimabile, in maniera approssimativa, a più di 100 mila euro. Durante la fuga, i malviventi, nell’ingranare la retromarcia al furgone, avrebbero tamponato un’auto con alla guida una donna.

Ricoverato in ospedale

Lanciato l’allarme sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 per soccorrere il corriere che era sanguinante: trasportato al Pronto Soccorso del “Santissimo Salvatore” per le cure del caso, è tutt’ora ricoverato.

Sul posto, anche i Carabinieri della Radiomobile della locale Compagnia per avviare immediatamente le indagini che oltre alle testimonianze raccolte si avvalgono anche delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e di quelli della zona.