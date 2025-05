Paternò, controlli della Polizia: sanzioni per 8 mila euro e veicoli sequestrati

I pattugliamenti nel centro e nei punti d'accesso della città

CATANIA – La Polizia di Stato ha condotto un controllo straordinario del territorio di Paternò lo scorso lunedì, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa e garantire la sicurezza dei cittadini.

Azione coordinata

L’attività di pattugliamento è stata coordinata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, con il supporto di quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”.

Sono stati istituiti diversi posti di controllo, sia fissi che itineranti, nelle vie del centro storico e nei punti d’accesso della città. L’obiettivo era verificare l’osservanza delle regole e il rispetto delle norme del Codice della strada, prevenendo comportamenti scorretti alla guida e garantendo la sicurezza di pedoni e utenti della strada.

Complessivamente, sono state identificate 147 persone, di cui 24 con precedenti, e sono stati controllati 85 veicoli tra auto e moto. Le sanzioni amministrative comminate ammontano a un totale di 8.000 euro.

Irregolarità riscontrate e conseguenze

In particolare, tre conducenti sono stati sorpresi alla guida di veicoli privi della copertura assicurativa obbligatoria. Un automobilista è risultato con la patente di guida scaduta, mentre altri due non hanno esibito la carta di circolazione. Un ulteriore mezzo circolava in mancanza della revisione periodica.

Per i veicoli senza assicurazione è scattato il sequestro, la sospensione dalla circolazione per il mezzo sprovvisto di revisione, e la confisca per un veicolo che circolava nonostante fosse già sottoposto a fermo amministrativo.

L’attività di controllo della Polizia di Stato ha avuto anche l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori, assicurando una presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio. Ulteriori azioni di controllo nel territorio di competenza del Commissariato di Adrano sono già in programma per i prossimi giorni.