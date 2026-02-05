 Paternò, evade dai domiciliari per andare al centro commerciale
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Paternò, evade dai domiciliari per andare al centro commerciale

L'uomo ha 34 anni
NEL CATANESE
di
1 min di lettura

CATANIA – Denunciato per evasione un uomo di 34 anni, residente a Paternò (Catania), già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’episodio è avvenuto nell’ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, nel corso di uno dei servizi di verifica sul territorio etneo, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, constatandone l’assenza. Le ricerche avviate immediatamente hanno permesso di rintracciarlo intorno alle 20:45 nel comune di Belpasso, all’interno di un parco commerciale.

L’allontanamento dal domicilio è risultato privo di qualsiasi giustificazione e, pertanto, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Catania per il reato di evasione. Il giudice ha disposto il ripristino della misura cautelare precedentemente violata.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI