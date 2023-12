Paternò, incendio e paura: andato distrutto un magazzino

Nello stabile, anche diverse bombole del gas

PATERNÒ (CATANIA) – Una coltre altissima di fumo proveniente da uno stabile all’interno del quale è divampato un incendio, è ben visibile da tutta la città. Sono stati attimi interminabile di apprensione quelli che si sono registrati a Paternò dove, in via Alecci (traversa di via Circonvallazione) è scoppiato un rogo. Non si hanno, al momento, notizie di feriti ma le notizie sono frammentarie.

Le cause del rogo sono ancora tutte da comprendere.

Sono diverse le squadre dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, provenenti anche da Catania e Adrano, oltre a quelle di Paternò. Sul posto, i carabinieri della locale Compagnia. Paura anche per via della presenza di bombole del gas all’interno della struttura.

