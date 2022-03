Paternò perde finanziamento ‘Sport e Periferie’, Virgolini all’attacco

Il candidato sindaco punta il dita contro l'amministrazione comunale.

PATERNO’ – Si accendono i motori sulla campagna elettorale a Paternò. Uno dei candidati alla carica di primo cittadino, Alfio Virgolini, attacca l’attuale amministrazione comunale guidata da Nino Naso: “La definitiva esclusione (e bocciatura) del Comune di Paternò dal cospicuo finanziamento da circa 700 mila euro inerente il bando “Sport e Periferie” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituisce l’ennesima occasione persa per lo sviluppo sportivo e sociale della nostra città.

Si tratta di un fatto ben più grave di quello che si vuol far credere. Anche alla luce del fatto che il mancato finanziamento deriva da quello che in gergo si chiama “inadempimento soccorso istruttorio”, ovvero una documentazione che andava completata nei modi e nei termini dovuti. Una vicenda che giudico inaccettabile. Ulteriore dimostrazione che la città raccontata dai nostri amministratori è ben diversa da quella che è la realtà delle cose. Serve un cambio di passo che la mia amministrazione darà con una seria programmazione e vigilando su tutti gli atti. La nostra Paternò merita molto di più”.