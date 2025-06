Paternò, rapina in farmacia: un’altra fallisce perché cade il caricatore

Uno dei malviventi perde un pezzo di pistola: a quel punto, scatta la fuga

PATERNÒ (CATANIA) – Rapina ai danni della farmacia di Scala Vecchia a Paternò. Ad agire sarebbe stato un solo malvivente che avrebbe messo a segno il colpo per poi fuggire via. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri per l’avvio delle indagini.

Solo un’ora prima tre malviventi avevano tentato di effettuare una rapina ai danni del supermercato MD di via delle Arti e dei Mestieri sempre a Paternò. Colpo, però, fallito per via di un “incidente di percorso” che avrebbe fatto desistere i rapinatori. Ad uno dei due, dopo avere fatto irruzione nell’esercizio commerciale (il terzo era rimasto fuori in attesa a fare da palo all’interno di un’auto) sarebbe caduto il caricatore della pistola a terra.

Fattore questo che avrebbe spinto i banditi a tagliere la corda. Anche in questo caso stanno indagando i Carabinieri. È da accertare se i due episodi siano collegati o se si tratti di due fatti distinti.