 Paternò, rapine in due attività commerciali: arrestati
Paternò, rapine in due attività commerciali: arrestati

Gli assalti sono avvenuti ad agosto
NEL CATANESE
di
CATANIA – Antonio Abramo, di 38 anni, e Mario Puglisi, di 46, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Paternò in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina emessa dal gip di Catania su richiesta della locale Procura distrettuale.

Secondo l’accusa, sarebbero gli autori di assalti, commessi nell’agosto scorso, a due attività commerciali: a un negozio “Acqua e sapone” e a una macelleria. In entrambi i casi i banditi hanno fatto irruzione impugnando una pistola, poi risultata a ‘salve’.

