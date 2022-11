Paternò, scommesse illegali: multa da 550 mila euro a gestore del locale

Operazione dei funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

PATERNO’. I funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Palermo, nell’ambito dei controlli eseguiti per la prevenzione e la repressione delle violazioni in materia di giochi e di scommesse sportive online non autorizzate, hanno sequestrato 10 personal computer utilizzati per le attività di gioco illegale.

L’intervento, segnalato da ADM – Direzione Centrale Giochi, volto a verificare la regolarità delle scommesse effettuate all’interno di un Centro Elaborazione Dati (CED) di Paternò, ha consentito di riscontrare una vera e propria agenzia di scommesse, sprovvista della concessione di ADM e dell’autorizzazione della Questura, con la disponibilità di 2 personal computer in uso al gestore che effettuava le scommesse sportive non autorizzate mediante un sito internet estero.



Nel corso della verifica sono stati rinvenuti ulteriori 10 personal computer, accesi e funzionanti, utilizzati per i giochi da casinò online, non rispondenti alle caratteristiche degli apparecchi autorizzati da ADM e quindi sottoposti a sequestro amministrativo.



Al gestore del locale, denunciato all’Autorità Giudiziaria, sono state applicate sanzioni per 550.000 euro, che potrebbero ridursi a 110.000 euro se pagate entro sessanta giorni, oltre al recupero dell’imposta evasa sulle scommesse che verrà accertata successivamente dall’ufficio ADM competente per territorio.