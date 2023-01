Patrizia uccisa da un’auto: “Darei la mia vita per lei”

Parla la donna che ha travolto la piccola di 4 anni

TERMINI IMERESE (PA) – “Darei la mia vita pur di far ritornare in vita la piccola Patrizia. Non riesco a darmi pace per quanto accaduto, è stata una tragica ed inevitabile fatalità”. A parlare è la donna che ieri ha investito e ucciso la piccola Patrizia Rio, di soli 4 anni, appena uscita da un cancello in contrada Chiarera a Termini Imerese.

“Sono distrutta e vorrei abbracciare i genitori della bambina, non so se avrò modo di incontrarli ma voglio far sapere loro che il loro dolore è anche il mio dolore”, aggiunge la donna.

Era al volante della Fiat 600 che ha travolto la piccola. Tramite il suo legale ribadisce di essersi fermata subito dopo il terribile incidente. È scesa dall’auto e disperata ha dato ai genitori della bimba la sua autovettura per trasportarla subito al pronto soccorso.

Si è recata anche in ospedale, ma le forze dell’ordine presenti hanno ritenuto opportuno condurla in caserma per evitare tensioni con i familiari della piccola. Tensioni che ci sono state per il comprensibile choc dei familiari alla notizia del decesso all’ospedale Cimino. Gli esami tossicologi eseguiti al Giglio di Cefalù hanno dato esito negativo.

V.G., 51 anni – queste le iniziali della donna – è indagata a piede libero per omicidio stradale. Il pubblico ministero di turno non ha ritenuto sussistente alcuna esigenza cautelare e non ha disposto il fermo.