Paura a Enna, bimbo aggredito alla guancia da un pitbull

Il piccolo è stato morso al volto e ha riportato altre escoriazioni a livello del mento

1' DI LETTURA

ENNA (CT) – Paura in provincia di Enna per un bimbo di 4 anni aggredito improvvisamente al volto da un pitbull di amici nella cui abitazione si trovava con la famiglia. Il piccolo è stato morso alla guancia e ha riportato altre escoriazioni al mento.

L’aggressione è avvenuta la notte di Capodanno. All’alba di ieri il bambino è stato soccorso all’ospedale Pediatrico dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania. È già stato dimesso, ma il bimbo dovrà tornare in ospedale per le medicazioni e per i controlli eseguiti dagli specialisti del nosocomio etneo.