 Crolla un cornicione, paura a Gravina di Catania per 4 famiglie
Paura a Gravina di Catania: crolla un cornicione, 4 famiglie evacuate

A causa delle piogge
I SOCCORSI
di
CATANIA – A Gravina di Catania, a causa delle abbondanti precipitazioni di questi giorni, nella tarda serata di ieri, quattro nuclei familiari sono stati sgomberati da un immobile dove è crollato un cornicione al primo piano dell’edificio.

I controlli

Sul posto, oltre ai carabinieri, e successivamente la polizia locale, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto alla verifica strutturale. Un nucleo familiare, grazie all’intervento del locale servizio sociale è stato trasferito in un’altra struttura mentre le altre tre famiglie hanno sono andate da parenti.

