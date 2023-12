Paura a Palermo, crolla parte di una palazzina in centro: nessun ferito

Ora c'è il pericolo di una nuova caduta

VIA DEL BOSCO

PALERMO – Paura a Palermo, dove una parte di una palazzina nobiliare è crollata durante la notte fra mercoledì e giovedì 21 dicembre. È accaduto in centro e non ci sono stati feriti.

Il crollo è avvenuto intorno alle 3 di notte in via del Bosco, che si trova all’angolo di via Maqueda, dove sorge Palazzo Comitini e si inoltra verso il quartiere Albergheria e il mercato di Ballarò. Poco dopo sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Il rischio di un nuovo crollo

Ciò che preoccupa, adesso, è la possibilità di un altro crollo. La scorsa notte è caduta soltanto una parte, compreso il tetto, ma sono rimasti in piedi i muri perimetrali, fra cui quello che si affaccia sulla strada, che rischiano di cadere a loro volta.