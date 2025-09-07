 Paura alla cronoscalata, pilota finisce contro barriere: è in ospedale
Attimi di paura alla cronoscalata, auto finisce contro le barriere

E' stato immediatamente soccorso
INCIDENTE
ERICE (TRAPANI) – Attimi di tensione durante la cronoscalata automobilistica Monte Erice, di cui è in corso la 67esima edizione. Un pilota, Calogero Bono, della provincia di Trapani, avrebbe perso il controllo della propria vettura finendo contro le barriere di protezione. E’ accaduto mentre affrontava il percorso di gara.

L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Il pilota è stato trasportato all’ospedale di Trapani per le prime cure. Le condizioni non sarebbero gravi. “In trenta secondi è stato soccorso e l’auspicio è che torni a casa già oggi”, fanno sapere fonti vicine all’organizzazione.

