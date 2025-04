Paura a Paternò, crolla un tetto: verifiche sulle case attigue

Sul posto i Vigili del Fuoco e i tecnici comunali

PATERNÒ (CATANIA) – Nel corso della notte scorsa, intorno alle 3:30, in via Falconieri, a Paternò, si è verificato un crollo nella parte del tetto al secondo piano di un’abitazione abbandonata da anni.

Parte della copertura è collassata all’interno della struttura con calcinacci che sono precipitati anche in strada. Sono stati i vicini, svegliati dal forte boato, ad allertare i Vigili del Fuoco. Sul posto è giunta la squadra del locale Distaccamento. I pompieri hanno constatato l’accaduto mettendo l’area in sicurezza.

Ad arrivare sul posto poi anche i tecnici comunali che hanno provveduto a mettere le transenne per segnalare il pericolo. Alla base del crollo, oltre allo stato di abbandono dell’immobile, l’abbondante pioggia di ieri. Sono in corso le giuste verifiche per decidere quali provvedimenti debbano essere presi. Si sta valutando anche l’ipotesi di inibire le abitazioni attigue per questioni di sicurezza.