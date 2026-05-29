Ha ripreso la scena con il cellulare e ha postato il video

PALERMO – L’episodio lascia sgomenti. Un ragazzino che frequenta la prima classe di una scuola media a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, ha tentato di accoltellare per fortuna senza gravi conseguenze, un professore. Il docente di Tecnologie è riuscito a disarmarlo e non ha ripotato ferite.

ll ragazzino di 11 anni è sceso da casa armato con un coltello da portata. Appena è arrivato in classe, con il volto travisato da un casco, davanti a tutti i compagni, si è scagliato contro il docente. Ha pure filmato la scena con il cellulare e ha postato il video in diretta su un gruppo Telegram.

Di più non trapela. I carabinieri stanno ricostruendo il caso con tutte le tutele necessarie in presenza di un minorenne. È stata allertata anche la Procura per i minorenni di Palermo.

Non ci sarebbero stati segnali di insofferenza che potessero fare presagire un simile gesto. Lo studente proverrebbe da una famiglia problematica. Dietro al gesto, sospettano a scuola, ci sarebbe la rabbia per un quattro preso a un’interrogazione. Gli investigatori ora ascolteranno i genitori e i professori della scuola di San Vito Lo Capo per capire cosa possa avere spinto l’undicenne ad armarsi.

L’intera comunità scolastica è sotto shock.